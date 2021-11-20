Главный тренер Шахтера Луиш Каштру определился со списком игроков, которые будут противостоять львовянам в очередном туре чемпионата Украины.

Уже сегодня, 20 ноября, Шахтер в рамках 15-го тура УПЛ будет принимать на НСК Олимпийский подопечных Леонида Кучука. "Оранжево-черные" заявили на матч с Рухом 21 игрока, сообщает официальный сайт "горняков".

Федорчук: У Шахтера много авантюры – в УПЛ пока не используют эти ошибки

Следует отметить, что в составе нет защитников Виктора Корниенко и Марлона, а также хавбеков Алана Патрика и Георгия Судакова. Зато вернулся в основу после длительного отсутствия бразильский легионер Педриньо.

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Валерий Бондарь.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Педриньо.

Нападающие: Даниил Сикан, Фернандо.

Напомним, поединок стартует в 17.00.

Шахтер – Рух: анонс матча УПЛ