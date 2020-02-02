Шахтер огласил список игроков, которые примут участие во втором тренировочном сборе в Турции

Евгений Коноплянка готовится к вылету на второй тренировочный сбор / ФК Шахтер

"Горняки" уже прибыли в Турцию и вечером продолжат подготовку ко второй части сезона.

Донецкий Шахтер сегодня утром, 2 февраля, отправился на второй зимний тренировочный сбор в Анталию. Оттуда "горняки" на автобусе прибыли непосредственно на место расположения – в Белек. "Оранжево-черные" традиционно разместились в гостинице Regnum Carya Golf & Spa Resort, сообщает официальный сайт клуба.

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Подопечным Каштру первым среди украинских клубов предстоит сыграть в официальном поединке – Шахтер ждет матч 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики, который состоится уже 20 февраля в Харькове. Готовиться к еврокубкам и второй половине сезона на сборе будут 27 футболистов. Список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин.

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Витао, Исмаили, Игорь Кирюханцев.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Артем Бондаренко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Дентиньо, Веллингтон Нем, Маркиньос Сиприано, Фернандо.

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Владислав Вакула.

В Белеке Шахтер проведет ближайшую неделю. Кроме тренировочных сессий, у команды запланированы 4 контрольных матча. В частности, 5 февраля "горняки" встретятся с командами Македония ГП (Северная Македония) и Сеннерюск (Дания), 8 февраля сыграют против словенской Олимпии, а на следующий день проэкзаменуют латвийский Вентспилс.

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