Шахтер обнародовал расписание спаррингов на турецком сборе
18:09 - Читати українською
Донецкий клуб распланировал первый этап подготовки к весенней части сезона.
Уже 16 января делегация Шахтера отправится в Турцию на первый зимний сбор, где подопечных Де Дзерби ожидают три товарищеских встречи, сообщает официальный сайт клуба.
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24 января, 16:00. Шахтер – Вольфсберг (Вольфсберг, Австрия)
28 января, 16:00. Шахтер – Шахтер Солигорск (Солигорск, Беларусь)
31 января, 16:00. Шахтер – Црвена Звезда (Белград, Сербия)
В Украину донецкий клуб вернется 2 февраля.
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