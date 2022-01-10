Шахтер на своем сайте объявил о ближайших планах команды. Уже на этой неделе "горняки" возвращаются в Киев из отпусков и приступят к планомерной подготовке к первому сбору.

Аякс принял предложение Шахтера по Нересу, – СМИ

С 13 января в течение трех дней футболисты группами будут проходить обязательный медосмотр, а уже 16 января команда отправится в Турцию. Первый сбор продлится до 2 февраля. На этом этапе подготовки у "оранжево-черных" запланировано 3 контрольных матча. Имена соперников будут названы после окончательного согласования и утверждения.

Напомним, на зимнюю паузу Шахтер ушел лидером УПЛ, опережая Динамо на 2 очка.

"Його називають "Шева": Мілан виховує сина наших емігрантів – чудова "фізика", топ-потенціал і мрії про збірну України