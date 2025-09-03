Шахтер предоставил УЕФА список игроков, которые примут участие в играх основного этапа Лиги конференций сезона 2025/26.

Шахтер на своем официальном сайте объявил заявку на Лиги конференций. В нее вошли 30 футболистов.

Шахтер чуть ниже Фиорентины, Динамо далеко от топ-8 – шансы украинских грандов в Лиге конференций

Заявка Шахтера на Лигу конференций

Вратари: Кирилл Фесюн, Дмитрий Ризнык, Ростислав Баглай*, Денис Твардовский.

Защитники: Диего Арройо, Марлон Сантос, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Марьян Фарина.

Полузащитники: Марлон Гомес, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Педриньо, Невертон*, Изаки, Антон Глущенко*, Артем Бондаренко, Виктор Цуканов*, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алиссон, Лукас Феррейра.

Нападающие: Эгиналду*, Кауан Элиас, Лука Мейреллес.

*Игроки, заявлены по списку В.

Напомним, 2 октября Шахтер стартует в евротурнире выездным поединком с Абердином. А первый домашний матч команда Арда Турана сыграет 23 октября с Легией.

Также соперниками Шахтера станут Брейдаблик, Шемрок, Хамрун Спартанс и Риека. Основной раунд Лиги конференций будет проводиться 2 октября – 18 декабря.

Жеребьевка общего этапа Лиги конференций: Динамо будет мстить за Полесье, Шахтер против Легии и другие результаты