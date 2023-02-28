Шахтер объявил заявку на матч против Миная – замена Мудрику и еще двое не попали в список
Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич выбрал игроков, которые смогут сыграть в перенесенном поединке 9-го тура УПЛ против Миная.
В список Йовичевича на игру с Минаем попали 23 игрока, сообщает официальный Telegram-канал клуба. Матч пропустит Дмитрий Крыськив, который из-за повреждения не играл во втором поединке с Ренном, а также Олег Очеретько и Марьян Швед.
Шахтер готовится провернуть два трансфера – источник назвал потенциальных новичков
Голкиперы: Алексей Шевченко, Ризнык, Трубин.
Защитники: Бондарь, Гочолейшвили, Михайличенко, Матвиенко, Лукас Тейлор, Конопля, Козик, Ракицкий.
Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Зубков, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Назарина, Петряк.
Нападающие: Траоре, Сикан, Келси.
К слову, поединок Минай – Шахтер состоится уже сегодня, 28 февраля. Начало игры в 15:00.