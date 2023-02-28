Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич выбрал игроков, которые смогут сыграть в перенесенном поединке 9-го тура УПЛ против Миная.

В список Йовичевича на игру с Минаем попали 23 игрока, сообщает официальный Telegram-канал клуба. Матч пропустит Дмитрий Крыськив, который из-за повреждения не играл во втором поединке с Ренном, а также Олег Очеретько и Марьян Швед.

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Голкиперы: Алексей Шевченко, Ризнык, Трубин.

Защитники: Бондарь, Гочолейшвили, Михайличенко, Матвиенко, Лукас Тейлор, Конопля, Козик, Ракицкий.

Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Зубков, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Назарина, Петряк.

Нападающие: Траоре, Сикан, Келси.

К слову, поединок Минай – Шахтер состоится уже сегодня, 28 февраля. Начало игры в 15:00.

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