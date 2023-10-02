Шахтер объявил заявку на матч Лиги чемпионов против Антверпена – возвращение лидера
20:27 - Читати українською
Главный тренер Шахтера Патрик ван Леувен определился со списком игроков для матча 2 тура Лиги чемпионов против Антверпена.
В заявку "горняков" вошли 28 футболистов, среди которых 4 вратаря.
Шахтер пока не планирует увольнять ван Леувена – Ахметов сомневается в перспективах наставника
Николай Матвиенко залечил травму и готов помочь Шахтеру. Среди отсутствующих – Бондарь, Петряк, Траоре, Педринью и Удод. Поединок Антверпен – Шахтер состоится 4 октября, начало в 19.45 по киевскому времени.
Напомним, обе команды проиграли матчи 1 тура. Шахтер уступил Порту (1:3), а у Антверпена не было шансов против Барселоны (0:5).
Шахтер сенсационно проиграл Ворскле – первое поражение лидера УПЛ, репетиция перед ЛЧ вышла провальной
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter