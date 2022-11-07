Болельщики "оранжево-черных" узнали, когда особенно сильно будут переживать за свою команду в еврокубке.

Жеребьевка Лиги Европы определила соперником Шахтера французский Ренн. "Горняки" были несеяны во время жеребьевки, поэтому начнут дуэль домашним поединком.

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По сообщению пресс-службы дончан, первая игра с "красно-черными" состоится 16 февраля 2023 года в Варшаве на стадионе Войска Польского (если к тому времени Украина не победит в войне) и начнется в 19:45 по киевскому времени. Ответный матч пройдет через неделю, 23 февраля, на Роазон Парк и стартует в 22:00.

Напомним, Шахтер попал в 1/16 Лиги Европы из Лиги чемпионов, заняв в квартете F третью строчку (пропустив вперед Реал и РБ Лейпциг и опередив Селтик). Ренн в группе В Лиги Европы уступил первое место Фенербахче, но стал лучше кипрского АЕКа и Динамо.

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