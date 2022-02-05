Как известно, в воскресенье, 6 февраля, Шахтер отправится в Турцию на второй зимний сбор. Пресс-служба клуба объявила соперников, с которыми "горняки" сыграют на этом этапе подготовки.

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Среди спарринг-партнеров дончан – два представителя чемпионата Казахстана, латвийская Рига и родной Мариуполь.

Календарь игр команды Роберто Де Дзерби выглядит следующим образом:

12 февраля – Шахтер – Шахтер Караганда (Казахстан) – начало встречи в 16:00

13 февраля – Шахтер – Мариуполь (Украина) – начало встречи в 16:00

18 февраля – Шахтер – Астана (Казахстан) – начало встречи в 16:00

19 февраля – Шахтер – Рига (Латвия) – начало встречи в 10:00

Все матчи можно будет посмотреть в прямом эфире на Shakhtar TV и в Shakhtar Club.

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