Донецкий клуб может спокойно готовиться к первому Классическому в текущем сезоне УПЛ.

Вчера, 7 ноября, Шахтер добровольно сдал внеочередные тесты на коронавирус перед важным противостоянием с киевлянами.

Динамо – Шахтер: "горняки" добровольно прошли внеочередное тестирование на COVID-19

Как информирует официальный Твиттер Шахтера, результаты всех тестов оказались отрицательными. Команда Луиша Каштру в полном боевом составе подходит к матчу с Динамо, что не скажешь о киевлянах.

Ранее в лагере "бело-синих" коронавирус подтвердили у Владислава Супряги. Также сообщалось о положительных тесты у Владимира Шепелева и Богдана Леднева. Всего в Динамо 12 зараженных игроков.

Напомним, матч Динамо – Шахтер состоится уже сегодня, 8 ноября. Начало Классического в 17:00.

Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ