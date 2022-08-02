Игор Йовичевич и его тренерский штаб в течение ближайших недель будут готовить подопечных в Словении.

Выходные для игроков Шахтера подходят к концу. Уже в среду, 3 августа, донецкая команда начнет второй этап подготовки к сезону 2022/23. После первого сбора в Нидерландах "горняки" решили сменить дислокацию – команда будет базироваться в Словении, сообщает официальный сайт Шахтера.

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Пока запланирован только один товарищеский матч. В воскресенье, 7 августа, подопечные Йовичевича в Италии сыграют против Ромы на Стадио Олимпико. Это будет благотворительный поединок в рамках Shakhtar Global Tour for Peace.

Таким образом, Шахтер, по сути, повторит путь сборной Украины. Именно в Словении команда Александра Петракова в мае готовилась к матчам плей-офф квалификации ЧМ-2022. Оттуда "сине-желтые" тоже ездили в Италию на товарищеский матч против местного Эмполи.

К слову, во время первого сбора в Нидерландах Шахтер сыграл три матча, не выиграв ни одного (3:3 с Фортуной, 1:3 с Аяксом, 2:2 с Утрехтом). На 23 августа планируется старт чемпионата Украины, а 25 числа "горняки" узнают соперников в групповом турнире Лиги чемпионов.

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