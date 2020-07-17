Шахтер объявил о запуске уникального мобильного приложения

"Оранжево-черные" предлагают всем желающим заглянуть за кулисы и узнать, чем живет Шахтер.

Донецкий Шахтер на своем сайте представил новый сервис – Shakhtar Club.

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Уникальное мобильное приложение позволит всем желающим получить уникальный контент: эксклюзивные интервью с футболистами и тренерами Шахтера, видео околофутбольной жизни, прямые эфиры, вебинары, проекты и множество других сюрпризов.

С момента запуска сервис Shakhtar Club находится на бета-тестировании и его использование в этот период – бесплатное. Для участия в бета-тестировании необходимо иметь учетную запись на официальном сайте shakhtar.com или в приложении FC Shakhtar и активировать Shakhtar Club BETA. При активации сервиса для проверки валидности банковской карты блокируется сумма в размере 1 гривны. Приложение работает на любом устройстве.

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