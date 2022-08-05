Шахтер на своем официальном сайте сообщил о переходе Александра Зубкова.

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Соглашение рассчитано на 5 лет. 26-летний Зубков является воспитанником Шахтера и успел поиграть за Мариуполь, а 3 последних года играл в венгерском Ференцвароше.

Добавим, что в прошлом сезоне Зубков сыграл в 34 поединках за чемпиона Венгрии, отличившись 3 голами и 8 ассистами. После прихода в команду россиянина Станислава Черчесова украинец потерял место в составе.

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