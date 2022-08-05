Шахтер объявил о возвращении Зубкова
17:19 - Читати українською
Вингер сборной Украины Александр Зубков снова будет защищать цвета Шахтера.
Шахтер на своем официальном сайте сообщил о переходе Александра Зубкова.
Шахтер неплохо заработал на продаже Игнатенко – известны сумма трансфера и детали контракта
Соглашение рассчитано на 5 лет. 26-летний Зубков является воспитанником Шахтера и успел поиграть за Мариуполь, а 3 последних года играл в венгерском Ференцвароше.
Добавим, что в прошлом сезоне Зубков сыграл в 34 поединках за чемпиона Венгрии, отличившись 3 голами и 8 ассистами. После прихода в команду россиянина Станислава Черчесова украинец потерял место в составе.
Заря уверенно победила Университатю в квалификации Лиги конференций – луганчане провели первый за 9 месяцев матч
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter