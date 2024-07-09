Центральный хавбек, контракт которого принадлежит Вольфсбургу, стал игроком Шахтера. Арендное соглашение рассчитано на один сезон и предусматривает опцию выкупа, сообщает пресс-служба "горняков".

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Бартол Франьич – воспитанник загребского Динамо. После успешных выступлений на родине перебрался в Германию, подписав контракт с Вольфсбургом. Закрепиться в составе "волков" не смог и прошлый сезон провел в Дармштадте (также в аренде).

К слову, Франьич преимущественно действует в опорной зоне, хотя имел опыт игры и выше, и даже в центре обороны. Поэтому хорват – это прежде всего прямой конкурент Тарасу Степаненко и Артему Бондаренко.

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