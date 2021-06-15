Шахтер на своем официальном сайте сообщает, что эта команда в новом сезоне будет выступать в Первой лиге женского чемпионата Украины.

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Сейчас дончане работают над формированием игрового состава и планированием тренировочного процесса. Информацию о тренере, игроках и другие детали пресс-служба обещает сообщить позже.

Отметим, что на такой шаг "горняков" побудил стратегический план развития женского футбола в Украине на 2020-2024 годы, утвержденный Исполкомом УАФ. Согласно ему, все клубы УПЛ должны иметь в своей структуре женские команды.

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