Хавбек Дмитрий Крыськив уже тренируется в общей группе, сообщает пресс-служба донецкого клуба.

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Талант Шахтера получил жуткую травму голеностопа в матче против Львова (12 апреля). Существовал риск пропустить остаток сезона и не сыграть за молодежную сборную на Евро-2023. К счастью, возвращение Крыськива произошло гораздо раньше. 22-летний хавбек поможет Шахтеру в чемпионской битве и успеет набрать форму к континентальному форуму.

Крыськив стал одним из открытий второй половины сезона. Полузащитник провел 15 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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