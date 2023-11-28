Нидерландец Йерун Схепенс присоединился к "горнякам". Специалист будет ассистентом Марино Пушича в Шахтере.

Донецкий Шахтер назначил нового тренера – нидерландский специалист Йерун Схепенс будет ассистентом Марино Пушича. Об этом пишет клубная пресс-служба "горняков".

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Тренерскую карьеру Схепенс начал в 2015 году в Академии нидерландского ВОВ-Венло, где возглавлял команды возрастов от U17 до U21.

В сезоне-2021/22 был помощником в тренерском штабе первой команды "ВВВ-Венло". С июля 2022 года по настоящее время работал ассистентом главного тренера команды Фортуна.

К Шахтеру Схепенс присоединится в Гамбурге перед матчем Лиги чемпионов с Антверпеном (который состоится во вторник, 28 ноября).

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