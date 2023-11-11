В тренерском штабе Марино Пушича в Шахтере появился специалист из Европы.

Бельгиец Рул Тамбер стал новым тренером по физической подготовке Шахтера, сообщает официальный сайт "горняков".

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Ранее специалист работал в Генке (2022) и Левене (2022-2023) на аналогичных должностях. В своей игровой карьере Тамбер играл за клуб Хейст (2014-2020), выступавший во Втором дивизионе чемпионата Бельгии и Национальной любительской лиге.

Добавим, что Шахтер сейчас занимает 4 место в чемпионате Украины, имея 24 очка и аж 3 игры в запасе (по сравнению с первым Полесьем).

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