Шахтер объявил о пополнении из Европы в тренерском штабе Пушича
В тренерском штабе Марино Пушича в Шахтере появился специалист из Европы.
Бельгиец Рул Тамбер стал новым тренером по физической подготовке Шахтера, сообщает официальный сайт "горняков".
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Ранее специалист работал в Генке (2022) и Левене (2022-2023) на аналогичных должностях. В своей игровой карьере Тамбер играл за клуб Хейст (2014-2020), выступавший во Втором дивизионе чемпионата Бельгии и Национальной любительской лиге.
Добавим, что Шахтер сейчас занимает 4 место в чемпионате Украины, имея 24 очка и аж 3 игры в запасе (по сравнению с первым Полесьем).
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