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Шахтер объявил о переходе Бондаренко

23 января 15:56 770 Читати українською
Шахтер объявил о переходе Бондаренко
Валерій Бондаренко / Шахтер

Защитник Александрии Валерий Бондаренко официально подписал контракт с Шахтером.

Защитник Александрии Валерий Бондаренко продолжит карьеру в Шахтере, сообщает официальный сайт клуба. Контракт центрального защитника с "горняками" рассчитан на 5 лет.

Заметим, что Валерий Бондаренко сыграл за Александрию в этом сезоне 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

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Напомним, ранее сообщалось, что Александрия хотела получить за Бондаренко 1 млн евро, Шахтер хотел дождаться лета, чтобы подписать 24-летнего защитника бесплатно на правах свободного агента.

Бондаренко начинал карьеру в составе Торпедо Кутаиси. Также выступал за стрыйскую Скалу.

Напомним, ранее Шахтер уже подписал хавбека Манора Соломона и Даниила Сикана.

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