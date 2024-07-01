"Горняки" продолжают подготовку к новому сезону и нашли еще двух спарринг-партнеров.

Шахтер проведет контрольный поединок с хорватским Хайдуком 6 июля, начало в 19:30, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

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Этот спарринг станет вторым для подопечных Марино Пушича. Интересно, что Хайдук является родным клубом легенды Шахтера Дарио Срны. А 20 июля донетчане сыграют с английским Ипсвичем, который по итогам прошлого сезона поднялся в АПЛ. О месте и времени начала игры будет известно позже.

Напомним, что Шахтер уже успел провести один контрольный матч на сборах, разгромив боснийское Сараево (4:1).

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