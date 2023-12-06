Голосование за лучшего игрока ноября в Шахтере превращается в формальность.

Георгий Судаков забирает награду третий месяц после своих успехов в сентябре и октябре, сообщает официальный сайт "горняков".

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В ноябре полузащитник провел пять матчей, но результативными действиями не отмечался. Судаков получил 45,8% голосов опрошенных фанатов Шахтера. Тройку лидеров замкнули вратарь Дмитрий Ризнык и нападающий Даниил Сикан.

Напомним, что Судакова активно сватают в европейские гранды, в частности Ювентус. Контракт с Шахтером рассчитан до лета 2028 года, цена по Transfermarkt составляет 15 млн евро.

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