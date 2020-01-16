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Шахтер определился с соперниками на первом тренировочном сборе

16 января 11:09 289 Читати українською
Шахтер определился с соперниками на первом тренировочном сборе
Тренировка Шахтера / ФК Шахтер

Шахтер отправится на первый зимний тренировочный сбор в Турцию 20 января.

В рамках первого этапа подготовки ко второй части сезона "горняки" проведут 3 спарринга, информирует официальный сайт Шахтера.

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25 января – Шахтер – Лех (Польша) – начало в 16:00 по киевскому времени.

26 января – Шахтер – Войводина (Сербия) – начало в 16:00 по киевскому времени.

29 января – Шахтер – Словацко (Чехия) – начало в 09:00 по киевскому времени.

Отметим, что первый тренировочный сбор "горняков" завершится 30 января, а второй начнется 2 февраля, во время которого Шахтер проведет 4 спарринга.

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