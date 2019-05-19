Шахтер обеспечил себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов 2019/20

Донецкий Шахтер минимально обыграл Зарю и уже в 12-й раз в своей истории выиграл чемпионат Украины.

Единственный гол Мораеса в матче 29-го тура УПЛ против Зари позволил Шахтеру досрочно оформить чемпионство.

Заря – Шахтер – видео голов

Победа в чемпионате Украины 2018/19 позволила "горнякам" квалифицироваться в групповой турнир Лиги чемпионов на следующий сезон.

Добавим, что "горняки" также выиграли Кубок Украины, что позволило Шахтеру стать самым титулованным клубом Украины (34 трофея).

Шахтер обыграл Зарю и стал чемпионом Украины