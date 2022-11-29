Переговоры между "горняками" и Сабуртало продолжались несколько месяцев, утверждает грузинский клуб на своем официальном сайте.

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Гочелейшвили сватали также в Валенсию и Ювентус, однако Шахтер оказался самым проворным. 21-летний грузин станет первым новичком дончан в зимнее трансферное окно. Transfermarkt добавляет, что "горняки" заплатили один миллион евро, хотя рыночная цена защитника составляет всего 600 тысяч.

В составе Сабуртало Гочолейшвили дебютировал в 2020 году. Сыграл 85 матчей, забил 8 голов и отдал 12 ассистов. В 2022-м провел 30 встреч в чемпионате Грузии (4 гола и 4 результативных передачи), 2 игры в Кубке Грузии и 4 поединка в квалификации Лиги конференций. В активе Гочолейшвили 7 матчей за молодежную сборную Грузии U21. Дебютировал в составе сборной Грузии 17 ноября 2022 года.

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