В субботу, 13 сентября, Металлист 1925 в рамках 5-го тура принимал Шахтер. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

УПЛ, 5-й тур

Металлист 1925 – Шахтер – 1:1

Голы: Калюжный, 85 – Бондаренко, 22 (пен.)

Шахтер унижает Динамо, список возглавил новый исполнитель – Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ

Шахтер, несмотря на номинальную игру на выезде, уверенно завладел мячом на старте встречи против Металлиста 1925.

На 20-й минуте Алиссон вошел в штрафную площадь и заставил Александра Мартынюка паниковать. Игрок Металлиста 1925 выполнил неудачный подкат и сбил бразильца. Арбитр без колебаний назначил одиннадцатиметровый удар. Пенальти успешно реализовал Артем Бондаренко – 1:0 в пользу "горняков"!

После пропущенного мяча харьковчане начали огрызаться, но, к счастью для дончан, в первом тайме обошлось без серьезных возможностей у ворот Ризныка. Правда, голкипер Шахтера однажды "привез" угловой, слишком долго держа мяч в руках.

Второй тайм продолжился под аккомпанемент "горняков" В некоторых ситуациях было заметно, что игроки Шахтера глазами ищут Судакова, который уже играет за Бенфику. Без Георгия и Кевина донетчане не могли увеличить преимущество в счете.

Остроты у ворот Дмитрия Ризныка становилось больше. Гаджиев и Рашица в единичных ситуациях разрывали фланги обороны Шахтера. Питер Итодо кое-где протискивал корпусом Матвиенко и Бондаря, но ему не удавалось удачно реализовывать возникавшие после этого полумоменты.

Азаров на 75-й минуте из-за травмы уступил место на поле Конопле. Еще одно повреждение получил Гаджиев после столкновения с Невертоном. Эта травма оказалась серьезной, ведь игрок молодежной сборной Украины даже не смог покинуть поле самостоятельно – понадобились носилки.

На 85-й минуте Металлист 1925 шокировал "горняков". После углового Калюжный мощным ударом с лету сравнял счет. Судья отправился смотреть VAR, но все же не зафиксировал пассивный офсайд у Когута во время взятия ворот – он стоял фактически перед Ризныком в момент удара.

В итоге встречи – ничья 1:1. Таким образом донетчане повторили "успех" Динамо, которое в своем матче также потеряло очки на последних минутах против Оболони.

Судаков будто родился заново: Бенфика решилась на революцию – нереальный трансфер с прицелом на ЛЧ