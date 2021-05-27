"Шахтер сделал очень хороший выбор. Де Дзерби – один из лучших в Италии. Он мне нравится, потому что его команды всегда атакуют.

Де Дзерби выделил главную проблему в Шахтере

Шахтер не мог сделать лучшего выбора. Я не сомневаюсь, что он будет побеждать. Шахтер не спрашивал моего совета, но если бы они это сделали, то я бы также назвал Де Дзерби", – цитирует Фонсеку Football Italia.

Напомним, контракт итальянского специалиста с "горняками" рассчитан на два года.

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