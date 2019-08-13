Шахтер не собирается разрывать контракт с Малышевым, – СМИ

Хавбек Максим Малышев, вероятно, останется в Шахтере.

Донецкий клуб не предлагал своему футболисту Максиму Малышеву разорвать контракт с выплатой компенсации, как об этом сообщалось ранее.

Шахтер рассчитывает на футболиста в долгосрочной перспективе, сам полузащитник также стремится как можно скорее вернуться на поле, сообщает программа "Футбольный формат".

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Заметим, что Малышев постоянно страдает от травм. В прошлом сезоне хавбек провел лишь 28 минут за "горняков". Футболист выступает за Шахтер с 2015 года. Контракт рассчитан до 2021-го.