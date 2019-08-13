Шахтер не собирается разрывать контракт с Малышевым, – СМИ

Лига чемпионов — 07:30 543
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Динамо – Брюгге: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов
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Твіттеріада. Жона Ярмоленка згадала Україну, сексуальна ведуча Мілан TV зрадила попереднику Маліновського в АталантіОвертайм — 12 авг 1060
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Загадку Ярмоленка розкрито, Швед порвав фанатів Селтіка, антипод Зінченка і 9:0 від Манчестера – яким був євровікендСборная Украины — 12 авг 1894
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Украина сыграет товарищеские матчи против Нигерии и Эстонии – УАФ утвердила города проведения поединковСборная Украины — 12 авг 443
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"Гол Мораєса – велика помилка оборони Динамо". Чому Жерсон Родрігес – "саме той", а про Брюгге ніхто не думавУкраина — 12 авг 860