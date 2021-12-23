Опытный хавбек не получит новый контракт и летом 2022-го станет свободным агентом, сообщает TaТоТаке.

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В текущем сезоне Де Дзерби доверяет молодым Мудрику и Соломону, а 32-летний Коноплянка наиграл жалкие 47 минут. Для поиска нового клуба хавбеку придется жертвовать зарплатой, которая в Шахтере составляет 2,5 млн евро в год. Евгения связывали с СК Днепр-1, но там и близко не смогут предложить такую сумму.

Коноплянка выступает за Шахтер с 2019 года. Пока в футболке "горняков" он провел 46 матчей, оформив 5 голов и 3 ассиста.

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