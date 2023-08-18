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Шахтер не сможет рассчитывать на Кайоде, Дентинью и Ордеца в матче против Олимпика

24 августа 06:30 4 Читати українською
Шахтер не сможет рассчитывать на Кайоде, Дентинью и Ордеца в матче против Олимпика
Иван Ордец / фото: ФК Шахтер

Шахтер вчера провел последнюю тренировку перед матчем 6-го тура УПЛ против донецкого Олимпика

Игроки "горняков" Кайоде, Дентинью и Иван Ордец не смогут помочь своей команде в игре против Олимпика, сообщает официальный сайт Шахтера. Все трое еще восстанавливаются от полученных травм.

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Остальные футболисты находится в полном распоряжении главного тренера дончан Пауло Фонсеки. На вчерашней тренировке, которая продолжалась 50 минут, "горняки" отрабатывали ключевые моменты, на которые нужно будет обратить внимание в предстоящей игре.

Матч Олимпик – Шахтер состоится в Киеве, 24 августа. Начало игры в 19:00. Текстовая онлайн-трансляция поединка на сайте "Футбол 24".

Украина6 тур

Олимпик - Шахтер: Пятница 24 августа 2018

Олимпик
до матча
20
час
:
39
мин
Шахтер
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Теги
Олимпик - Шахтер Дентинью Дентинью Иван Ордец Иван Ордец Шахтер Шахтер Оларенваджу Кайоде Оларенваджу Кайоде
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