Шахтер вынужден вносить изменения в расписание своего благотворительного турне в поддержку Украины.

Товарищеского матча "горняков" и Специи в запланированную дату не будет, сообщает Calcio Spezia.

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Шахтер должен был прилететь в Италию 25 апреля, а на следующий день сыграть с командой Виктора Коваленко. Впрочем, УЕФА и Федерация футбола Италии не дали разрешение на проведение матча. Источник дает такую причину – "очень короткое техническое время не позволило правильно оформить соответствующий запрос".

Очевидно, Шахтер уже нашел замену "орлятам", договорившись о спарринге с Антальяспором на 25 апреля.

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