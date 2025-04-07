"План был попасть в еврокубки. Пытаться. Дать борьбу, попасть в первую пятерку. Сейчас хочется чуточку выше – второе, а если и повезет... Но это вряд ли. Хочется закрепиться на втором месте. Надежда на первое место есть, но я думаю, что вряд ли.

Александрия предложила Ингульцу провести домашние матчи на своем стадионе, – журналист

Я часто не смотрю футбол. Могу Динамо посмотреть, Шахтер не смотрю. За Динамо волнуюсь, потому что знаю там много игроков, поэтому так.

Вернуться в Динамо? Мне уже 33, куда вернуться", – сказал Шабанов в эфире сказал Шабанов в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

На данный момент Динамо уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея 57 очков, опережая Александрию (53) и Шахтер, который набрал 47 очков и имеет матч в запасе.

Александрия одержала волевую победу над Кривбассом и сократила отставание от Динамо до одного очка