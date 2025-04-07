"Шахтер не смотрю, за Динамо волнуюсь": защитник Александрии назвал конечную цель команды и оценил шансы на чемпионство
Центральный защитник Александрии Артем Шабанов поделился ожиданиями от итогового результата этого сезона УПЛ.
"План был попасть в еврокубки. Пытаться. Дать борьбу, попасть в первую пятерку. Сейчас хочется чуточку выше – второе, а если и повезет... Но это вряд ли. Хочется закрепиться на втором месте. Надежда на первое место есть, но я думаю, что вряд ли.
Александрия предложила Ингульцу провести домашние матчи на своем стадионе, – журналист
Я часто не смотрю футбол. Могу Динамо посмотреть, Шахтер не смотрю. За Динамо волнуюсь, потому что знаю там много игроков, поэтому так.
Вернуться в Динамо? Мне уже 33, куда вернуться", – сказал Шабанов в эфире сказал Шабанов в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.
На данный момент Динамо уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея 57 очков, опережая Александрию (53) и Шахтер, который набрал 47 очков и имеет матч в запасе.
Александрия одержала волевую победу над Кривбассом и сократила отставание от Динамо до одного очка