Полузащитник Сассуоло Мануэль Локателли пока не собирается переезжать в Украину.

Мануэль Локателли планирует ответить отказом на предложение контракта от донецкого клуба, сообщает CalcioMercato.

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По информации источника, 5-летнее соглашение от "горняков" предусматривало зарплату 3 млн евро в год, а Сассуоло мог обогатиться за трансфер своего полузащитника на 30-35 млн евро. Напомним, СМИ связывают будущее нынешнего наставника Сассуоло Роберто Де Дзерби именно с Шахтером.

В нынешнем сезоне Серии А Локателли провел 33 матча, в которых отметился 4 голами и двумя ассистами.

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