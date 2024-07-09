"Нас интересовал Мартин Батурина, я разговаривал с ним и его родителями в декабре, но война, которой они, к сожалению, боятся, все решила. Есть еще определенные варианты по хорватским игрокам, которые могут перейти в Шахтер.

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Финансово мы были готовы направить предложение в Динамо Загреб, но первым шагом был разговор с Батуриной, его родителями, и если бы не война, думаю, трансфер был бы уже давно завершен. Однако проклятая война, которая продолжается до сих пор, является большим препятствием для прихода игроков в Шахтер, особенно из Европы", – цитирует Срну gol.hr.

К слову, в Хорватии Батурину называют "новым Лукой Модричем. В 21 год он уже имеет за плечами 120 матчей (16 голов и 27 ассистов) в составе первой команды Динамо. Также Мартин был в заявке сборной Хорватии на Евро-2024, но там сыграл лишь несколько минут в матче с Албанией.

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