Шахтер во втором товарищеском матче сыграл вничью с Хайдуком (1:1). Результат и обзор игры читайте на "Футбол 24".

Шахтер – Хайдук – 1:1

Голы: Траоре, 28 – Цапан, 13

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Начало матча для "горняков" было довольно тяжелым, несмотря на то, что именно украинский клуб создал первый голевой момент. На 6 минуте после подачи углового мяч едва не оказался в воротах Хайдука. Но именно Шахтер первый пропустил. Цапан отличился с передачи Ливая.

Хорваты довольно неплохо прессинговали в середине тайма. Активно действовал Винисиус Тобиас, который несколько раз становился жертвой фолов со стороны соперника. Именно защитник, вернувшийся недавно из Реала, заработал штрафной удар. Крыськив блестяще подал стандарт, на который открылся Траоре и переправил мяч в ворота. До конца первого тайма команды обменялись моментами и ушли на перерыв.

Во второй половине игры Марино Пушич сменил состав. На поле появились Сикан, Фесюн, Козик, Огарков, Лацабидзе, Педриньо, Сигеев, Глущенко, Эгиналдо. Борьба команд была сосредоточена в центре поля. Хайдук пытался контролировать игру, но Шахтер неплохо атаковал благодаря действиям Сикана и Эгиналдо, которые постоянно находили свободное пространство и возможности для удара. На 77 минуте "гринники" провели невероятно красивую атаку. Очеретько классно пяткой оставил мяч Сикану, которому помешали пробить, а Глущенко помешал защитник вывести свою команду вперед.

В итоге матч закончился со счетом 1:1. Впервые Шахтер сыграл в сине-желтой форме, которую недавно презентовали.

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