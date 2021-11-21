"Очень тяжелая игра с Рухом получилась, всегда после сборных тяжело. В конце забили этот гол, Рух играл на своих двадцати метрах, как всегда оборонялись, но, слава Богу, Маркос Антонио забил гол, потом и Тете, поэтому взяли три очка.

Бондарь: Шахтер сам создал себе проблемы в матче с Рухом

Накануне я посмотрел 10-15 минут матча между Черноморцем и Динамо. И еще больше убедился, что Шахтер не позволит арендованным футболистам играть против себя. Я окончательно поставил точку по этой теме. Наши арендованные футболисты против нас не будут играть. Я думаю, что так лучше. А что касается футболистов Черноморца, игравших против Динамо – это их решение", – сказал Срна в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, в матче 15-го тура УПЛ Черноморец, арендовавший более десятка футболистов из молодежки Динамо, уступил команде Луческу со счетом 1:6.

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