Шахтер не рассматривает возможность продажи Мудрика, он может пополнить основной состав "горняков", – Цыганык

Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик может получить шанс сыграть в основной команде "горняков".

"Мудриком реально интересовались в Италии, в Германии, и если бы поставили определенную цену, то несомненно его могли бы приобрести. Но Шахтер на данном этапе вообще не рассматривает возможности продажи Мудрика.

Мудрик заинтересовал Баварию и еще один гранд Бундеслиги

Даже больше скажу, Мудрик в ближайшее время может пополнить основной состав Шахтера. Думаю, у него есть шанс сыграть на очень серьезном уровне. Об этом футболисте много говорят, и все что говорят имеет под собой основание", – поделился Цыганык в эфире программы Цыганык LIVE.

Напомним, Мудрик проходил зимние сборы с основной командой Шахтера, однако пока не получил ни одного шанса от Луиша Каштру в официальных играх. Ранее появлялась информация, что Мудриком интересовалась Рома, Бавария и РБ Лейпциг.

"Український Неймар": чому прогрес Мудрика у Шахтарі – неможливий