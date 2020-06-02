toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КАРПАТЫ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Шахтер не рассматривает возможность продажи Мудрика, он может пополнить основной состав "горняков", – Цыганык

20:00 83 Читати українською
Шахтер не рассматривает возможность продажи Мудрика, он может пополнить основной состав "горняков", – Цыганык
Михаил Мудрик / фото ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик может получить шанс сыграть в основной команде "горняков".

"Мудриком реально интересовались в Италии, в Германии, и если бы поставили определенную цену, то несомненно его могли бы приобрести. Но Шахтер на данном этапе вообще не рассматривает возможности продажи Мудрика.

Мудрик заинтересовал Баварию и еще один гранд Бундеслиги

Даже больше скажу, Мудрик в ближайшее время может пополнить основной состав Шахтера. Думаю, у него есть шанс сыграть на очень серьезном уровне. Об этом футболисте много говорят, и все что говорят имеет под собой основание", – поделился Цыганык в эфире программы Цыганык LIVE.

Напомним, Мудрик проходил зимние сборы с основной командой Шахтера, однако пока не получил ни одного шанса от Луиша Каштру в официальных играх. Ранее появлялась информация, что Мудриком интересовалась Рома, Бавария и РБ Лейпциг.

"Український Неймар": чому прогрес Мудрика у Шахтарі – неможливий

blog_ava
Шахтер – Динамо: ассистент легендарного испанского арбитра вынес свой вердикт по скандальной отмене гола
14:24
520
Теги
Шахтер Шахтер
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
25
мин
Украина
23:55
Северная Ирландия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук