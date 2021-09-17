Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби не сможет использовать сразу несколько исполнителей в поединке с Мариуполем.

Евгений Коноплянка не сыграет с Мариуполем / Сайт Шахтера

Фернандо, Евгений Коноплянка, Дентиньо и Сергей Кривцов травмированы или продолжают восстанавливаться от повреждений.

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Также, как сообщалось на YouTube-канале Шахтера, не сыграет в поединке 8-го тура украинской Премьер-лиги и защитник Додо. Бразильский игрок пропускает поединок из-за дисквалификации.

К слову, донбасское дерби состоится уже завтра, 18 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

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