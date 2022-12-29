"Шахтер не потерял интерес к Ризныку", – Цыганык
Журналист Игорь Цыганык поделился возможным развитием карьеры вратаря Ворсклы Дмитрия Ризныка.
"Трубину нужна конкуренция. Самым вероятным продолжением карьеры Ризныка может стать Шахтер. Они действительно очень интересуются этим вратарем. Интерес не исчез", – сказал журналист в своей программе Цыганык LIVE.
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Портал Transfermarkt оценивает Ризныка в 2 млн евро. В нынешнем сезоне УПЛ Дмитрий провел 17 матчей, в которых пропустил 17 голов. На зимний перерыв Ворскла ушла на 5-й строчке УПЛ.
Вратарь Шахтера Анатолий Трубин сыграл в 12 поединках УПЛ и пропустил 8 мячей.
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