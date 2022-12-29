"Трубину нужна конкуренция. Самым вероятным продолжением карьеры Ризныка может стать Шахтер. Они действительно очень интересуются этим вратарем. Интерес не исчез", – сказал журналист в своей программе Цыганык LIVE.

Ризнык интересен трем клубам из Европы, – СМИ

Портал Transfermarkt оценивает Ризныка в 2 млн евро. В нынешнем сезоне УПЛ Дмитрий провел 17 матчей, в которых пропустил 17 голов. На зимний перерыв Ворскла ушла на 5-й строчке УПЛ.

Вратарь Шахтера Анатолий Трубин сыграл в 12 поединках УПЛ и пропустил 8 мячей.

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