Шахтер не получит долг от Сарагосы в 2020 году – испанский клуб попросил суд пересмотреть решение

Сарагоса не может рассчитаться со своими кредиторами в 2020 году из-за финансовых потерь, вызванных пандемией коронавируса, сообщает elPeriodico.

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Ежегодно испанцы должны выплачивать своим кредиторам определенный процент из общей суммы долга. Клуб должен погасить все задолженности до 2025 года и хочет выплаты за 2020-й пропорционально разделить на четыре последующих года. Одним из получателей является донецкий Шахтер, который отсудил у Сарагосы 6,5 млн долларов за незаконный трансфер бразильца Матузалема.

Напомним, Матузалем выступал за Шахтер с 2004 по 2009 год. В июле 2007 года он подписал контракт с Сарагосой, но тот трансфер "горняки" назвали незаконным. После этого начались судебные процессы, которые в итоге донецкий клуб выиграл.

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