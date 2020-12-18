Полузащитник Шахтера Тайсон не покинет донецкий клуб в ближайшее время.

Шахтер предупредил бразильца, что не намерен отпускать его до завершения контракта в 2021 году.

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По информации Goal, Луиш Каштру считает Тайсона ключевым игроком команды в чемпионате и еврокубках и рассчитывает на него в текущем сезоне. Интересно, что бразилец не намерен продлевать соглашение с "горняками".

К слову, Тайсон провел 15 матчей в составе Шахтера в этом сезоне, записав в свой актив 2 гола и ассист.

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