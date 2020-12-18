Шахтер не планирует отпускать Тайсона зимой
12:16 - Читати українською
Полузащитник Шахтера Тайсон не покинет донецкий клуб в ближайшее время.
Шахтер предупредил бразильца, что не намерен отпускать его до завершения контракта в 2021 году.
Ингулец – Шахтер: УАФ официально решила судьбу отмененного матча УПЛ
По информации Goal, Луиш Каштру считает Тайсона ключевым игроком команды в чемпионате и еврокубках и рассчитывает на него в текущем сезоне. Интересно, что бразилец не намерен продлевать соглашение с "горняками".
К слову, Тайсон провел 15 матчей в составе Шахтера в этом сезоне, записав в свой актив 2 гола и ассист.
"Між Динамо і Шахтарем нарешті конкуренція": брак найкращого, претенденти на виліт, шок і сенсація з УПЛ
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter