Шахтер не планирует летом возвращать Мудрыка и Сикана

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал о планах "горняков" юных Даниила Сикана и Михаила Мудрика.

"Мало вероятно, что Мудрык и Сикан летом вернутся. Им нужна игровая практика. У нас ее сложно получить из-за большой конкуренции.

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Но то, что они вырастут в футболистов топ уровня, у меня сомнений нет. С таким характером, как у этих ребят, у них другого выбора нет.

Зачем мы приобрели Сикана? Потому что мы в него верим и рассчитываем в будущем", – поделился Палкин в интервью Tribuna.

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