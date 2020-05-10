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"Шахтер не отпустит Трубина": Худжамов не верит в трансфер украинца в Бенфику

08:54 73 Читати українською
"Шахтер не отпустит Трубина": Худжамов не верит в трансфер украинца в Бенфику
Анатолий Трубин / Фото из открытых источников

Известный украинский вратарь Рустам Худжамов прокомментировал интерес португальского клуба к 18-летнему голкиперу Шахтера Анатолию Трубину.

"Это было бы классно для него. Но, мне кажется, что Шахтер не отпустит Анатолия. Думаю, в будущем будет большая "заруба" между Трубиным и Алексеем Шевченко за место в основе Шахтера.

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Однако если бы отпустили, это было бы замечательно для его будущего. Бенфика умеет играть с молодыми футболистами, раскрывать их потенциал и зарабатывать на этом", – заявил Худжамов в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, Трубин – воспитанник академии Шахтера. Дебютировал в основном составе "горняков" 26 мая 2019 года в матче против Мариуполя.

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Шахтер Шахтер Бенфика Бенфика Алексей Шевченко Алексей Шевченко Анатолий Трубин Анатолий Трубин Рустам Худжамов Рустам Худжамов
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