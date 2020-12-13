"14 лет вместе. Сегодня понял, что Шахтер уже не может оставаться в моем сердце и крови. У меня он значительно глубже. Он в ДНК Пятовых.

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13-го декабря 2006-го года был подписан первый контракт...", – написал Пятов под раритетным видероликом о своем приходе в донецкий клуб в Instagram.

Напомним, Шахтер приобрел голкипера у Ворсклы за 6 млн грн. В нынешнем сезоне чемпионата Украины 36-летний Пятов провел 4 матча, в которых пропустил столько же мячей.

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