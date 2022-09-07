"Трудно подобрать нужные слова. Ход игры был просто безумным. Это отражает то, что мы переживали последние несколько недель. Шахтер не имел ни одного удара, а затем повел 1:0. Затем мы жмем, делаем счет 1:1, но скоро соперник снова ведет 2: 1. Это жестоко.

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Ребята отдали все. Могу лишь сказать, что очень разочарован результатом. Но я знаю по себе, что с завтрашнего утра все внимание будет снова сосредоточено на следующем матче с Дортмундом. Увольнение? Я не беспокоюсь о своем положении. Я очень разочарован прямо сейчас после игры, но завтра мир будет опять выглядеть по-другому", – цитирует Тедеско Sport1.

Специалист рискует в ближайшее время остаться без работы, поскольку РБ Лейпциг слабо начал и чемпионат Германии. Главным кандидатом на замену считается Марко Розе, который в свое время дважды громил Шахтер с Боруссией М.

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