Донецкий клуб прямо намекнул, что предварительно не планирует до зимней паузы проводить ранее перенесенные поединки.

В первой части сезона украинской Премьер-лиги "горняки" из-за подготовки к Лиге чемпионов попросили Минай и Львов на неопределенный срок перенести матчи. Клубы согласились.

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Пресс-служба дончан опубликовала анонс предстоящей встречи с Ворсклой, написав, что это будет последняя игра команды в 2022-м. Соответственно матчи с львовянами и закарпатцами состоятся уже после зимней паузы.

Ранее главный тренер Миная Владимир Шаран заявлял, что дуэль с Шахтером может состояться в декабре. Подопечные Игора Йовичевича идут вторыми в турнирной таблице УПЛ.