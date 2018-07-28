Шахтер не будет продавать Тайсона, – СМИ

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Яремчук забил за Гент, но его команда проиграла Стандарду Лучкевича
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Лунин тепло поздоровался с Флорентино Пересом на тренировке РеалаИспания — 27 июль 205
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"Можно каждое решение Федерации принимать "в интересах Шахтера", – Динамо жестко отреагировало на решение КДК по ИсмаилиУкраина — 27 июль 475
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"Важно, чтобы Динамо и Шахтер сыграли сильнейшими составами", – ФФУ интересно объяснила дисквалификацию ИсмаилиУкраина — 27 июль 360
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"Ты лентяй, если не изменишься – не станешь лучшим": почему возможный переход Игуаина в Челси – лучший для форвардаИталия — 27 июль 319
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