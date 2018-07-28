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Шахтер не будет продавать Тайсона, – СМИ

27 июля 23:22 121 Читати українською
Шахтер не будет продавать Тайсона, – СМИ
Тайсон / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер не собирается продавать Тайсона.

Шахтер не будет продавать Тайсона этим летом, сообщает издание Besoccer.

Тайсон покинет Шахтер уже этим летом, – СМИ

Главный тренер "горняков" Паулу Фонсека отводит хавбеку важную роль в команде в новом сезоне.

Ранее сообщалось об официальном предложении Сан-Паулу, который готов платить бразильцу около 100 тыс. евро в месяц. Агент игрока сообщал, что переход может состояться в ближайшие несколько дней.

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