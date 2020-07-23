Шахтер назвал второго спарринг-партнера перед поединком Лиги Европы

Шахтер проведет две товарищеские встречи перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга, сообщает официальный сайт донецкого клуба.
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Первым соперником "горняков" станет Полесье, с которым чемпион Украины встретится 26 июля на НСК Олимпийский, старт встречи в 19:00.
Еще одну игру донецкая команда, как ранее сообщалось, проведет против Вереса на своей базе в Святошино. Поединок запланирован на 29 июля, начало в 10:30.
Напомним, в первом поединке с Вольфсбургом подопечные Каштру одержали выездную победу (2:1).
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