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Шахтер назвал второго спарринг-партнера перед поединком Лиги Европы

23 июля 19:48 - Читати українською
Шахтер назвал второго спарринг-партнера перед поединком Лиги Европы
Фото ФК Шахтер

Игроки Шахтера вынуждены быстро возвращаться к тренировкам перед ответственной игрой с Вольфсбургом.

 

Шахтер проведет две товарищеские встречи перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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Первым соперником "горняков" станет Полесье, с которым чемпион Украины встретится 26 июля на НСК Олимпийский, старт встречи в 19:00.

Еще одну игру донецкая команда, как ранее сообщалось, проведет против Вереса на своей базе в Святошино. Поединок запланирован на 29 июля, начало в 10:30.

Напомним, в первом поединке с Вольфсбургом подопечные Каштру одержали выездную победу (2:1).

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Шахтер - Вольфсбург Товарищеские матчи Верес Верес Полесье Полесье Товарищеские матчи
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