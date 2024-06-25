29 июня “горняки” на сборах в Словении сыграют контрольный матч с Сараевом из Боснии и Герцеговины, сообщает официальный сайт клуба. Этот поединок станет первым для подопечных Марино Пушича на сборах.

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Матч начнется в 18:30 по киевскому времени и будет транслироваться на YouTube-канале Шахтера и в мобильном приложении FC Shakhtar в секции Live.

К слову, Сараево пять раз становился чемпионом Боснии и Герцеговины и семь раз выигрывал национальный кубок. Прошлый сезон он завершил на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Боснии и Герцеговины. Шахтер, в свою очередь, в этом году стал чемпионом украинской Премьер-лиги.

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