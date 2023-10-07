Лучшим игроком Шахтера по итогам сентября признали Георгия Судакова, сообщает официальный сайт дончан.

Звезда Шахтера оказался в сфере интересов Ювентуса – за его выступлением следили на матче ЛЧ

За 21-летнего игрока отдали свои голоса 3256 пользователей (45,4% опрошенных). Чуть меньше набрал капитан "горняков" Тарас Степаненко (2528). В топ-4 также попали Александр Зубков (824) и Егор Назарина (553).

Напомним, в сентябре Судаков сыграл в 6 матчах Шахтера (в чемпионате, Кубке Украины и Лиге чемпионов). В активе полузащитника 2 забитых гола (в поединках с Минаем (4:1) и Рухом (1:1)).

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