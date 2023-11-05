"Оранжево-черные" обнародовали результаты голосования болельщиков за самого полезного исполнителя команды в прошлом месяце.

Лучшим игроком Шахтера в октябре по результатам опроса стал полузащитник Георгий Судаков, сообщает официальный сайт "горняков".

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Свои голоса за победителя отдали 7255 болельщиков (64,5% опрошенных). Второе место в рейтинге занял Ярослав Ракицкий (1882), далее расположились голкипер Дмитрий Ризнык (1223) и нападающий Даниил Сикан (891). Всего участие в голосовании принял 11251 респондент.

Напомним, Судаков признается лучшим игроком команды второй месяц подряд. В октябре 21-летний полузащитник принял участие в 4 матчах "горняков", забил свой первый гол в Лиге чемпионов, отличившись в воротах Барселоны, и стал автором результативной передачи в кубковой игре с Викторией.

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